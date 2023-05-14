Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü sebebi ile bir kutlama mesajı yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Şahin, yayınladığı mesajda ülkede askeri tıp mektebi bünyesinde 1839`da açılan eczacılık sınıfının, Türk eczacılığının miladı kabul edildiğini belirterek, “O günden bu yana büyük gelişme gösteren eczacılık mesleğinin, bugün her açıdan dünya seviyesinde hizmet veren modern bir konuma ulaşmıştır. Türk sağlık sisteminin en önemli halkalarından biri olan eczacılarımız insanımızın sağlığı için verdikleri hizmet ile her türlü övgüyü hak etmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığının Eczacılık konusunda bazı iyileştirmelerinin olduğunu belirten Şahin, “Eczacıların sürekli kendilerini geliştirerek hastalara daha bilinçli ve duyarlı ulaşma çabası içindedir. Günümüzde eczacılık, hastalıklardan korunmada ve hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçları hazırlayan, güvenli ve etkin kullanımını takip ederek sonucunda oluşabilecek kişisel ve toplumsal sorunların çözüm yollarını belirleyen bir meslek olmuştur. Halkımızın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına üstün bir gayret ve özveriyle görev yapan eczacılarımızın 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü`nü kutlar, sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir