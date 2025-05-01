Yozgat basınının duayen isimlerinden, aynı zamanda emekli öğretmen olan ve gazeteci Şahin Özmen’in babası Doğan Özmen hayatını kaybetti.

Özmen Sorgun Salih Paşa Camiinde ikinde namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Uzun yıllar Sorgun’da gazetecilik yapan ve basın camiasında saygın bir yere sahip olan Özmen'in vefatı, ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.

Eğitim camiasında da öğretmenliğiyle iz bırakan Özmen'in, meslek hayatı boyunca birçok öğrenci ve gazeteciye örnek olduğu ifade edildi.

Doğan Özmen’in vefatı nedeniyle başta meslektaşları olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı.

İleri Gazetesi olarak Doğan Özmen’e Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.