Başkan Şahbaz, “Ülkü Ocakları olarak bağışladığınız kurbanları vekaleten keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde çağrıda bulunan Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, yapılacak her bağışın ihtiyaç sahibi ailelere gideceğini söyledi.

Kurban bağışlarının ihtiyaç aileler için kullanılacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahbaz, şu ifadeleri kullandı; “Her yıl olduğu gibi bu yılda Ülkü Ocakları olarak kesilen kurbanlarımızın deri, kelle ve kurban paylarına talibiz. Ülkü Ocakları olarak kurulduğu günden bugüne kadar tek gayemiz ihtiyaç sahibi aileler sahip çıkmak adına mücadele etmek ve etmeye devam etmektir. Yozgatlı vatandaşların İhtiyaç sahibi ailelere desteklerinizi bekliyoruz. “Daha önce düzenlenmiş olduğumuz sayısız yardım kampanyasında dikkat ettiğimiz gibi yaptığımız her şeyi şeffaf ve güvenilir yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Destekleriniz için bize ulaşın, Kurban derilerinizi gelip biz alalım. Ülkesine ve milletine karşılık beklemeden çile, sıkıntı ve yokluk içinde hizmet eden Ülkü erlerinin başka cemaat, örgüt vs. yapıların ellerine teslim etmemek adına vermiş olduğumuz mücadelede bu kampanyamız büyük önem arz etmektedir. Tüm vatandaşlarımız bugüne kadar Ülkü Ocakları için gerekeni yaptı, yine yapacağından bizlerin şüphesi yoktur.” Alpaslan Demir