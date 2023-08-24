Yapımı devam eden kapalı sistem tarımsal sulama tesisinde incelemeler yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Şahan, 19 milyon civarında maliyetli kapalı sistem tarımsal sulama tesisinin tamamlandığında göletten elde edilecek su ile toplamda 2 bin 700 hektar alanın sulanacağını kaydetti.

Şahan, “17 bin 15 metre uzunluğunda boru döşenerek bu yıl içinde bitirilip çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Sorgun Aşağı Karakaya köyüne yapımı devam eden kapalı sistem tarımsal sulama tesisini; İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz Bey’le ziyaret ettik. Göletten elde edilecek su ile toplam sulanacak alan tam olarak 2 bin 700 hektar. 17 bin 15 metre uzunluğunda boru döşenerek bu yıl içinde bitirilip çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 19 milyon civarında olup çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan