Açılan stantları ziyaret eden ve girişimci Sorgun esnafı ile buluşan Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, girişimci Sorgun esnafının her daim yanlarında olduklarını, yapacakları projelere destek vereceklerini belirterek Yozgat ticaretinin bir çok ile fark atacağını söyledi.

Stantları bir ziyaret ederek esnafların yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler alan Şahan, Yozgat’ta bir ilki gerçekleştiren çelik kapı imalatçısı Caner Steel Door Firma yetkilisi Ali Caner ile de bir süre sohbet etti.Ali Caner Milletvekili Şahan’ın stantlarını ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Yozgat’ta bir ilgi gerçekleştirdiklerini belirten Ali Caner, bizler imalatımızı Yozgat’ta yapıp, buradan da bu civar olduğu gibi çoğunluğunu yurtdışına gönderiyoruz dedi.

Ak Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Ak Parti Yozgat Milletvekili Şahan’a eşlik ederek, Yozgat için çalışan tüm esnaflara teşekkür etti. Haber Merkezi