Hem Türkiye’de hem Yozgat’taki talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunları dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için çalışacağını söyleyen Yozgat AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, ziyaretlerde bulunuyor.

Fedakârca çalışacağını belirten Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, “Vatandaşlarımızın gözüne, gönüllerine girmek onların duasını ve sevgisini kazanmak en büyük arzum ve isteğim” dedi.

ŞEHİR HASTANESİNE ZİYARET

Yozgat AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Şahan’a Yozgat AK Parti İl Teşkilatı ve Yozgat Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu eşlik etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan hastaneyi ziyaret eden heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Melike Aslı Arslan