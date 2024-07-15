AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla açıklama yaptı.

Milletvekili Süleyman Şahan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın önemini vurguladı.

Milletvekili Şahan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak o gece milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek, tek yürek oldu ve darbecilere karşı destansı bir direniş gösterdi. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, demokrasiye olan inancımızı ve bağımsızlığımızı korumak için canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, milletimizin hafızasında daima canlı kalacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. 15 Temmuz, milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biridir. Bu vesileyle, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize, emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı günü unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılında, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin bu anlamlı gününü kutluyorum."