Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından ülkede ve Yozgat’ta meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem alma noktasında eğitimler verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Afetlere karşı hazırlık yapmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile Sarıkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında, tüm hastane personellerinin katılımı ile “Trafik Kazası’” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı yapıldı” ifadelerine yer verildi. (Mustafa Babayiğit)