“Haftalık Olağan Birim Müdürleri” toplantısına Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katılım sağladı.

Yapılan toplantıda İl Özel İdaresi’nin yatırım ve saha çalışmaları hakkında konuşuldu.

Verimlilik konularının da ele alındığı toplantı sonrasında açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Yiğitler Şehri Yozgat'ımızın her noktasına hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, “Haftalık olağan birim müdürleri toplantısı Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İdaremizin yatırım ve saha çalışmaları verimlilik konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi