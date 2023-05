Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, ‘Gücümü kadınlardan alıyorum diyen Kurucu liderimizin davasını sahalarda yaymaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Yurtlu yaptığı açıklama, “AK Parti Kadın Kolları Yozgat’ın tüm sokaklarını karış karış gezdiler. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. Biz Ak kadınlar olarak Yozgat’ta ve ilçelerimizde her eve ulaşmaya her gönüle girmeye çalışıyoruz. Tek hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi ve Ak Parti’nin meclisteki çoğunluğunu arttırarak devam etmesini sağlamaktır. Bu yolda bütün arkadaşlarımız ile gece gündüz sahada olmaya devam edeceğiz.Kurucu liderimiz genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz kadınlara siyasette her zaman önem vermiştir ve her konuşmasında da bunu dile getirmiştir. Bizlerde liderimizden aldığımız bu güç ile vatandaşımızın yanında oluyoruz. Çalınmadık kapı sıkılmadık el alınmadık gönül kalmayana kadar bizler her zaman sahada olacağız. Saha çalışmalarımız beraberinde her mahalle de mahalle toplantıları gerçekleştirerek mahalle halkı ile buluşuyor akşam çayına ortak oluyoruz. Saha çalışmalarına hiçbir zaman ara vermeyen bir parti ve sadece seçim dönemi aktif olmayan bir parti olduğumuz için artık Yozgat halkı tarafından tanınıyor mahalle toplantılarımız akraba ziyareti sıcaklığında geçiyor. AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Yozgat’ta girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay yönetimimizde ki kadınlarımıza aittir. Bozok yaylasına çiçek dikmek için çıktığımız bu yolda Milletimizin desteği ile bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz AK Parti’nin milletimize yapacak daha çok hizmeti var” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir