Şah Sultan, Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden biri olarak bilinir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi olan Şah Sultan, gönül dünyası zengin, tasavvufa ve maneviyata derin ilgi duyan bir kişilik olarak tanımlanır. 1572 yılında vefat eden Şah Sultan, 1556 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılan ve onun adına inşa edilen Şah Sultan Camii ile bilinir.

Şah Sultan'ın çocukluğu, ağabeyi Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Manisa'da geçtiği iddia edilmektedir. 1523 yılında, ilerleyen yıllarda sadrazamlık makamına gelecek olan Lütfi Paşa ile evlenmiştir. Ancak, kocası Lütfi Paşa'nın sert mizaçlı olması ve çiftin anlaşamaması nedeniyle, 1541 yılında boşanmışlardır. Bu boşanma sonucunda Lütfi Paşa sadrazamlık makamını kaybetmiştir. Bu evlilikten İsmihan ve Neslihan adında iki kızı olmuştur.

Şah Sultan'ın tasavvufla olan bağları da oldukça dikkat çekicidir. Sümbüli tarikatına mensup olduğu ve Koca Mustafa Paşa Sümbüliye zaviyesi Şeyhi Merkez Musa Muslihiddin El-Germiyani'ye intisap ettiği bilinmektedir. Ayrıca, bazı kaynaklarda Mevlevi tarikatı ve Merkez Efendi'nin müridi olduğu da belirtilmektedir.

Bu bilgilerin ışığında, Şah Sultan'ın hem tarihi hem de manevi yönüyle Osmanlı döneminin önemli isimlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.