Toplantı, Destek Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Destek Hizmetleri Başkan Yardımcıları Ömer Yıldız ve Osman Alaca, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Türken Güven, şube müdürleri, uzmanlar, birim sorumluları ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İç Kontrol Birim Sorumlusu Elif Şimşek’in yürütücülüğünde yapılan toplantıda, sağlık hizmeti sunumunda hedeflenen misyon ve vizyon çerçevesinde birim bazında risk değerlendirmesi yapıldı. Toplantının amacı, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sunmak ve hizmet kalitesini artırmaktır.