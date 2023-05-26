Sarıkaya Sarı Zeybek Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer , “Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizmi” konularını alanında uzman akademisyenler tarafından güncel bilgiler ışığında ele almak amacıyla sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Doç. Dr. Göçer konuşmasının devamında; “Yüksekokulumuz, Sarıkaya ilçesinde bulunan, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan ve Roma döneminden itibaren Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğal bir hamam olarak kullanılan termal bir bölgede yer almaktadır. Bu termal bölge, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Kaplıca ve Su terapisi (Aquaterapi) için de bulunmaz bir fırsat sunmaya devam etmektedir. Bu durum ülkemizde çok uzun geçmişe dayanan Kaplıca Turizminin sağlık sistemi içerisindeki popülerliğinin artmasına katkı sunmaktadır. Biz de Sarıkaya Belediyesi iş birliğinde alanında uzman değerli hocalarımızın katılımı ile Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizmi konularını güncel bilgiler ışığında ele alacağımız bu sempozyumda, Yüksekokulumuzun bulunduğu bu termal bölgenin önemi bir kez daha vurgulanacaktır” dedi.

Sempozyum öncesi bir konuşma yapan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de dünyada bilimsel çevreler tarafından kabul edilen en eski termal tedavi merkezi olan tarihi Roma Hamamı’nın Sarıkaya ilçesinde bulunmasının sağlık ve kaplıca turizmi açısından ne denli önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Açıkel, “Şifalı suları ve iki bin yıllık tarihi Roma Hamamı ile dikkat çeken ilçemizi Üniversitemiz ve Yüksekokulumuzla beraber sağlık turizminde farkındalığı artırmak adına hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının faydalanabilmesi için bir fizik tedavi hastanesi ile taçlandırmak istiyoruz. İlçemizde Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizminin öne plana çıkartılması adına düzenlenen sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, jeotermal enerji bakımından zengin bir potansiyele sahip Sarıkaya ilçesinde tedavi amaçlı alternatif tıbba yönelik süreçlerin tarihinin iki bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Dünyadan bilinen en eski termal tedavi merkezinin Sarıkaya ilçesinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında; “İki bin yıl önce şifanın dağıtıldığı bu topraklarda 4 yıllık Sağlık Yüksekokulunu açılması çok anlamlı ve değerli. Burada eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz fizik tedavi süreçlerini yöneten meslektaşlarımız olarak hayata adım atacaklar. Onların donanımlı bir şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi ve stajlarını çok sağlıklı bir şekilde yapmalarına imkan sağlanması, ayrıca bölgeye hitap eden ve fizik tedavi süreçlerini en iyi şekilde yönetildiği Tıp Fakültemize bağlı bir fizik tedavi merkezi, inşallah beklentimiz önümüzdeki senelerde faaliyete geçecek. Sağlık Yüksekokulumuz sempozyumlarla çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya başladı. Bu açıdan sempozyumlar bilim yuvaları için önemsenecek etkinliklerdir. Sempozyumlar bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı ve aynı zamanda kültür etkileşimlerinin yapıldığı etkinliklerdir. Bu tür sempozyumlarla Sarıkaya ilçemiz daha da tanınır hale gelecektir. Her türlü sağlık sorununa çare olacak bir alt yapıya sahip olan Yozgat Bozok Üniversitesi sağlığın her alanında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edecektir. Termal zengini ilçemizde ‘Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizmi’ konularının ele alınacağı sempozyumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer’in oturum başkanlığını yaptığı birinci oturumda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özer "Sağlıklı Yaşam ve Yaşam Kalitesi, Kavramı", Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu "Kaplıca Turizmi" konularında bilgiler verdi.

Oturum Başkanlığını Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hanife Abakay’ın yaptığı ikinci oturumda ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Anıl Özüdoğru "Sağlıkta Kaplıcanın Yeri”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ceylan “Kaplıca Tedavisinde Egzersiz Uygulamaları" , Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Doğan, “Nörolojik Hastalıklar ve Kaplıca Tedavisi” konulu sunumlarını yaptı.

Program, konuşmacılara plaket ve teşekkür belgeleri takdimiyle sona erdi. Haber Merkezi