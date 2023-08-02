Başkan Taşkın, Diyarbakır’da ambulansın önü kesilerek sağlık çalışanlarının bıçakla yaralanmasına sert tepki gösterdi.

Taşkın, sağlıkçılara yapılan şiddetin durdurulması için sert önlemler alınmasını istedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vakadan dönmekte olan 112 Acil personelinin bulunduğu ambulansın bir grup tarafından önünün kesilerek, bıçaklı saldırıya uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık ekibinin tedavilerinin devam ettiğine dikkat çeken Taşkın, gözü dönmüş bu vahşilerin, insanlıktan nasibini almamış bu ruh hastalarının en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini belirterek şöyle dedi: “Mesai mefhumu gözetmeden milletimizin her zaman yanında yer alan sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olayları bizleri endişelendiriyor. Sağlık çalışanları sabah evinden çıkarken endişesiyle çıkıyor. Kontrolsüz şekilde artarak yaygınlaşan şiddete karşı etkili ve caydırıcı önlem alınması gerekiyor. Bu konuda defalarca çağrıda bulunarak en ağır cezanın verilmesini talep ettiğimiz halde saldırganların salıverildiğini gördük! İnşallah bu olayda saldırganlar hak ettikleri cezaya çarptırılırlar. Saldırıya uğrayarak yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bu saldırıların son bulmasını temenni ediyorum.” Haber Merkezi