“Zatürre vakaları ile karşı karşıyayız”

Hava değişimi ile birlikte okulların da başlamasıyla son haftalarda grip ve benzeri vakalarda artış yaşandığı gözleniyor. Covid-19 sonrası özellikle grip hastalığına karşı verilen hassasiyet sebebiyle Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip ve benzeri şikâyetlerle gelen kişilerde hastalığın uzun süre devam ettiğini ve gün geçtikçe artan zatürre vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ayrıca okulların açılması ile son günlerde okula giden çocukları olan anne ve babaların hastalanmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, kliniklerde bu hastaların oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, “Çocuklar hastalığı bir iki günde atlatırken anne ve babalarına bulaştırarak günlerce öksürük başta olmak üzere uzamış şikâyetlere neden olmaya başladı.” şeklinde konuştu.

“AĞIR VAKALARIN OLMADIĞI BİR DÖNEM YAŞIYORUZ”

Özkaya, Covid-19 salgınının son durumu hakkında da bilgi vererek, “Uzun zamandır artık ağır vakaların, serviste ve yoğun bakımlarda yatan hastaların olmadığı bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz.” diye konuştu. Covid-19'un öldürücü bir hastalık formundan çıkararak, hafif geçirilen grip benzeri bir tabloya dönüştüğünü belirten Özkaya, son birkaç haftadır özellikle erişkinlerde 1 haftadan daha uzun süren öksürük ve halsizlik şikâyetleri görüldüğüne dikkat çekti. Bunun alışılan grip virüsüne benzemekle birlikte daha uzun sürdüğü bilgisini veren Özkaya'ya göre grip virüsü bir iki gün semptomatik seyrederken, son günlerde bu şikâyetlerin günlerce sürdüğü bir tablo olduğunu söyledi.

GRİP, ZATÜRRE VE COVİD-19 AŞISI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALI

Covid-19 aşısının şu an ölümcül olmaması sebebiyle özellikle riskli grup olan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara uygulandığını belirten Özkaya, ayrıca bu sene içinde Covid-19 aşısı olmayan vatandaşların da rapel dozlarını yani pekiştirme aşılarını yaptırmalarını önerdi. Özkaya, grip aşısının ise yine yaşlı ve özellikle akciğer olmak üzere kronik hastalığı, sık grip olan ve grip olduğunda ağır geçiren vatandaşların bu ay içinde olmalarını tavsiye etti. Son zamanlarda zatürre vakalarındaki artış dolayısıyla zamanlamanın önemine de değinen Özkaya, “Zatürre aşılarının her yıl değil, kronik ve riskli olan gruplarda en az 5 yılda bir yapılması gerekmektedir.” diye sözlerini sonlandırdı. »İHA