Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.162,85
ALTIN
1.066,35
DOLAR
18,65
STERLİN
23,03
EURO
19,83

Yozgatlı doktor Gaziantep’de

Farklı sağlık sorunları ile doğan birçok bebeğin hayata tutunmasını sağlayan Profesörü Dr. Ercan Sivaslı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ile hasta kabulüne başladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Yozgatlı doktor Gaziantep’de

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ercan Sivaslı, poliklinik hizmeti vermeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Neonatoloji Uzmanı Prof Dr. Sivaslı, prematüre bebek bakım ve takibi, kanguru tedavisi, yenidoğan bebeklerin uzun dönem sağlık ve gelişim takibi, çocuk sağlığı ve hastalıkları teşhis ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Bölgede çok ihtiyaç duyulan yeni doğan bebeklerin mikrop kapmaması için ilaç ve mamaların el değmeden hazırlandığı steril oda,Total Parenteral Beslenme (TPN) ünitesinin bulunduğu ANKA Hastanesi’nde oluşturan Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, çocuklara ve ailelerine sadece tıbbi bakım değil, periyodik kontrollerde ailelerin de bazı konularda bilgilendirilip, yönlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli bilgi ve eğitimi de vermektedir.
Prof. Dr. Ercan Sivaslı
Prof. Dr. Ercan Sivaslı, 1968 Yozgat doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Niğde’de tamamlayan Prof. Dr. Sivaslı, 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Gaziantep Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı, 2006 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Neonatoloji branşında Yenidoğan Uzmanı olarak mezun olan Prof. Dr. Sivaslı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlı Doktor Gaziantepde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bol su tüketin"
"Bol su tüketin"
Taramalar devam ediyor
Taramalar devam ediyor
Bir hizmet daha
Bir hizmet daha
Uzmanı uyardı!
Uzmanı uyardı!
Mevsim geçişleri hasta etmesin
Mevsim geçişleri hasta etmesin
Büyükelçiden ziyaret
Büyükelçiden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim