Yıldırım'dan, ramazan tavsiyeleri

Dr. Yıldırım, sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini belirterek, iftar saatine kadar susuz kalınacağından dolayı bol su içilmesinin önemine de dikkat çekti.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yapan Dr. Yıldırım, özellikle aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, iftar sonrasında hemen yatmamak ve en az 1-2 saat beklemek gerektiğini de hatırlattı.

Ramazan ayının sağlık açısından sorunsuz geçirilmesi için sağlıklı beslenmenin önemine değinen Dr. Yıldırım'ın tavsiyeleri, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. »Haber Merkezi