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Yerinde eğitim

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Yozgat Şehir Hastanesini gezdi.

23 Aralık 2022 Cuma 02:46
Yerinde eğitim

2 gün boyunca süren gezi programında öğretmen ve öğrenciler, Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan personel tarafından bilgilendirildi. 
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Vurmaz, branş öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan heyet ile gelecekteki meslek seçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanıyan gezi programına katıldı. 
GELECEKTEKİ MESLEĞİMİ SEÇİYORUM
Ziyarete gelen heyet Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesinde genel kamu işleyişinin yansıra, ISS İşletme Hizmetleri’nin hastanedeki hizmet branşlarındaki birimleri hakkında yerinde brifing aldılar. 
Okul Müdürü Mehmet Vurmaz, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret ederek burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçmeleri açısından çok önemli bir program olduğunu dile getirdi. Vurmaz konuşmasına şöyle devam etti:
‘’Öğrencilerimizin, mesleki öğrenimleri için uygulama alanları olan Yozgat Şehir Hastanesinde öğrencilerimizin geleceğe hazırlamakta göstermiş olduğu yoğun ilgi, değer ve itinalı katkıları için Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan başta olmak üzere, hastane yönetimi ve çalışanlarına, ISS İşletme Hizmetleri Müdürü M. Övünç Zeytinci ve ekibine çok teşekkür ederim.”


TÜM AMACIMIZ YOZGAT’A HİZMET
Başhekim Kozan, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibinin ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin yapı taşları olan öğrencilerimizin her zaman hizmetindeyiz, tüm amacımız kendi olanaklarımız dâhilinde Yozgat’a hizmet etmektir.” dedi. Kozan, “Şehir Hastanesi olarak amacımız her zaman Yozgat’a hizmet etmektir. Bugün, geleceğimiz olan öğrencilerimizi hastanemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlara yapacağımız her katkı bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz okuldaki teorik eğitimlerinin yanında, uygulama alanı olan hastanemizden gözlemlediği her bir bilgi ileride mesleklerini seçmeleri açısından bir yol haritası olacaktır. Bu bilgiler iş hayatlarında mutlaka karşılarına çıkacak ve başarıyla altından kalkacaklardır. Kendilerine her türlü destek ve imkânı sağlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitimlerinde çok çalışmalarını tavsiye ediyor, ziyaret için okul müdürümüze, branş öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Yozgat Şehir Hastanesindeki 2 gün süren eğitimde; öğrenciler, eğitmenlere sık sık sorular sorarak bilgiler aldı. »Haber Merkezi 

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Yerinde Eğitim
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