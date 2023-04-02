Yeni röntgen cihazı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, yeni röntgen cihazıyla hastalara daha hızlı hizmet verilmeye başladığını belirtti.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak günde 500 hastaya hizmet verdiğini ifade eden Cevheroğlu, "Daha önce tek röntgen cihazımız vardı. Hastaların yoğun olduğu günlerde sorun yaşanıyordu. Yeni cihazla sorun ortadan kalktı. Hastalarımıza daha hızlı hizmet verme şansı yakaladık" dedi.

Cevheroğlu, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları iftar sonrası tedavi hizmetinin sürdüğünü de aktardı. AA