Yeni bir başlangıç için umut olsun

Hekimlerin her zaman yanında olduklarını belirten Taşkın, modern tıp eğitiminin başladığın 14 Mart 1827’den bugüne ülkemizde tıp alanında önemli gelişmeler yaşandığını ve Avrupa ülkeleriyle yarışır hale gelen tıbbın vatandaşlarımıza umut olduğunu söyledi.

14 Mart Tıp Bayramını kutlayacağımız bu önemli günde hekimlerimizin performans sistemiyle adeta yarıştırılmasının doğru olmadığını belirten Taşkın, bu uygulamanın sunulan hizmetin niteliğini olumsuz etkilediğini, bundan vatandaşlarında etkilendiğini belirterek şunları ifade etti:

“Ülkemiz tıp alanında gelişti. Sağlık hizmeti alanında ciddi yol katedildi; sağlık turizmi oluştu. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknoloji ile hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşandı. Bunlar sevindirici, ancak sağlık sektöründe çalışanların moral ve motivasyonunu; ekonomik, sosyal ve mesleki olarak gelişmesini artıracak düzenlemelerde hâlâ beklenen gelişmeler olmadı. Her ne kadar hekimlerimizin özlük ve mali haklarında bir takım düzenlemeler yapılmış olsa da Avrupa standartlarıyla karşılaştırıldığı zaman yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Çalışma barışını bozan, adalet duygusunu derinden etkileyen, hasta sağlığı açısından risk oluşturan ve hekimlik mesleğini yozlaştırdığı konusunda tereddüt etmediğimiz performans sisteminin uygulanmasına son verilmesi gerekiyor.

Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize yönelik şiddete son verilmesi, bunun için caydırıcı ve ağır müeyyidelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Hekimlerin, hastalarıyla daha fazla ilgilenebilecekleri bir sistemin hayata geçirilmesi şarttır. Acil Servislerin kalabalık oluşu, yoğun ve uzun mesai, iş yükünün ağırlığı hekimleri yormaktadır. Hastaneler sağlık hizmeti sunmak için vardır; market işletir gibi yönetilmemeli, kâr öncelik olmamalıdır. Hastaneler kâr getirmesi düşünülen birer işletme değildir. Ülkemizde 100 milyon acil başvurusu, 370 milyon poliklinik hizmetinin olduğu düşünüldüğünde sistemde bir yanlışlık yapıldığı, hizmetin sunumunda verimi azalttığı açıkça ortadadır. OECD’nin 2021 yılında yayınladığı rapora göre Türkiye bin kişiye 2 doktor oranıyla OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor. Nitelikli tıp eğitimi ile kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi açısından dikkate değer görülen bu rapor iyi analiz edilmelidir.

14 Mart Tıp Bayramında çalışma koşulları ve nitelikli sağlık hizmeti gibi hakların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramının hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları açısından gelecek güzel günlere; sağlıklı, huzurlu, mutlu; ekonomik, sosyal ve mesleki sorunların çözüldüğü; kaliteli bir yaşam için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.” »Haber Merkezi