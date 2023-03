‘Yalnız değilsiniz’

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, deprem bölgesinden şuana kadar 889 hastanın başvuruda bulunduğunu belirterek, "Başvuran hastalarımız arasında 112 Ambulans ile gelenler de var, kendi imkanlarıyla başvuranlar da var. Halen Hastanemizin servislerinde ve yoğun bakımda olmak üzere 14 depremzede hastamız tedavi almaya devam ediyor. " dedi.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Şu anda Yozgat Şehir Hastanesine başvuran depremzede hastaların gerekli bölümlerdeki tedavilerinin ardından fizik tedavi ve psikososyal tedavilerine başlandığını, buna da hazır olduklarını ifade eden Başhekim Kozan, "Hem ekibimizin tecrübesi, hem yatak kapasitemiz, hem de cihaz donanımımız ile hastalarımızı bir an önce tedavi etmek amacındayız. Depremzede vatandaşlarımızın tedavileri devam ederken normal tedavisi olan vatandaşlarımızın süreçlerinde de kesinlikle bir aksamaya meydan vermiyoruz. Millet olarak yaşadığımız bu asrın felaketinde bizler de tüm enerjimizi yaraları sarmak için kullanmaya devam edeceğiz.”

DEPREMZEDE HASTALARIMIZA SOSYAL MARKET OLUŞTURDUK

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde depremzede hastalar için kurulan sosyal markette toplanan ürünler depremzede hastaların kullanımına sunulduğunu söyleyen Başhekim Kozan konuşmasına şöyle devam etti :

“Depremin ilk gününden itibaren hastane çalışanlarımızın katılımıyla birçok ürünü deprem bölgesine gönderdik. Bunun yanı sıra hastanemize başvuran depremzede hastaların kullanımına sunmak için sosyal market oluşturduk. Başlattığımız kampanyaya çalışanlarımız hemen karşılık verdi. Bu kapsamda toparladığımız sıfır ürünleri depremden etkilenen hastalarımızın kullanımına sunduk. Oluşturduğumuz sosyal markette her yaş grubu için tüm ürünler mevcut. ”

HASTANEMİZDEN GÖNÜLLÜ PERSONELLER DEPREM BÖLGESİNDE

Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan hastane çalışanları, depremin etkilediği bölgelerde görev yapmaya devam ediyor.

Başhekim Kozan konuyla ilgili şunları söyledi : “ Afetin yaşandığı ilk günden itibaren Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak bölgedeki sağlık personeli ihtiyacına cevap verebilmek adına gönüllülük esasıyla çalışmaya gidebilecek isimleri belirledik. İlk ekibimizin bölgeye intikal ederek hemen çalışmalarına başladı. Her hafta hastanemizden gönüllü çalışanlarımız bir önceki ekibi ile yer değiştirerek çalışmaya devam etmektedirler. Bölgeye giden sağlık personelimiz; cerrahi operasyon, ilk yardım, psikososyal destek ve diğer tüm sağlık hizmetlerinde sorumluluk üstlenmektedirler.” »Haber Merkezi