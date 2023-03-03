Vatandaşlar uyarıldı

Yozgat Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve Yerköy 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi Hekimi Dr. Murat Yıldırım, bu şikâyetlerin vertigo hastalığına işaret ettiğini belirterek vatandaşları uyardı. Dr. Yıldırım, deprem sonrası baş dönmesi veya salınım sonrası aktifleşen vertigo artışlarının psikolojik nedenlerle veya stres etkisiyle olabileceğini ifade etti.

Dr. Yıldırım, son iki hafta içinde başvuruların artmasındaki sebebin deprem olduğunu belirterek, dünya literatüründe baş dönmesi ve deprem arasındaki ilişkiye dair dokuz yayın olduğunu söyledi. Dr. Yıldırım, deprem sonrası kristallerin içerdiği pozisyonel vertigo baş dönmesi gibi faktörlerin rol oynadığını belirtti. İstemsiz gerçekleşen salınım hareketinin de iç kulağımızdaki kristalleri etkileyerek baş dönmesini provoke edebileceğini kaydeden Yıldırım, ayrıca depreme bağlı stres, travma veya psikolojik nedenlerle de baş dönmesi atağı yaşanabileceğini ifade etti.

Dr. Yıldırım, her baş dönmesinin psikolojiye veya kristallere bağlanmaması gerektiğini hatırlatarak, beyin kanaması sonrası da baş dönmesi yaşanabileceğini vurguladı. Hastaların objektif muayeneden geçmesinin önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, KBB muayenesi yapılması gerektiğini ve organik bir neden bulunursa tedavi edilebileceğini belirtti. Dr. Yıldırım, hastaların bu süreçte psikolojik destek de almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Vertigo hastalığı nedir?

Vertigo, baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptomlarla karakterize bir durumdur. İç kulak, beyin veya sinir sistemi bozukluklarından kaynaklanabilir.

Vertigo atağı sırasında, hastalar kendilerini çevrede dönen veya hareket eden bir hissi yaşarlar. Baş dönmesi, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi ve mide bulantısı gibi semptomlar da eşlik edebilir.

Vertigo, benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), Meniere hastalığı, vestibüler nörit, labirentit ve vertebrobaziler yetmezlik gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir. BPPV, iç kulakta bulunan küçük kristallerin (otokoniyumlar) yerinden oynaması sonucu oluşur ve baş dönmesi genellikle başın belli bir pozisyonda tutulması sırasında ortaya çıkar.

Meniere hastalığı, iç kulakta sıvı birikimi nedeniyle oluşan bir durumdur ve baş dönmesi, işitme kaybı, kulak çınlaması ve dolgunluk hissi gibi semptomlarla kendini gösterir. Vestibüler nörit ve labirentit, iç kulaktaki denge organlarının enfeksiyon veya inflamasyonu nedeniyle oluşur ve ani baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptomlarla kendini gösterir.

Vertebrobaziler yetmezlik ise beyin kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu oluşan bir durumdur ve baş dönmesi, çift görme, konuşma bozukluğu ve koordinasyon eksikliği gibi semptomlara neden olabilir.

Vertigo tedavisi, altta yatan nedenin teşhisine bağlıdır. BPPV genellikle baş pozisyonunu değiştiren egzersizler veya fizik tedavi ile tedavi edilebilir.

Diğer vertigo türleri, anti-emetikler, anti-inflamatuar ilaçlar, antibiyotikler veya kortikosteroidler gibi ilaçlarla tedavi edilebilir. Ciddi vakalarda, cerrahi tedavi gerekebilir.

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