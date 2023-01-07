Vatandaşlar bilgilendirildi

Yozgat İl Sağlık müdürlüğünden vatandaşlara şu bilgiler verildi; “Ülkemizde her yıl, ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan haftada, toplumun tüberküloz (verem) hastalığı hakkında bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü personeline eğitim verildiği, Yozgat Merkez ve İlçelerde afiş ve broşür dağıtımı yapılarak halkın bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Tüberküloz hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm doku ve organları (kemik, deri, göz gibi) tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Çoklu ilaçların düzenli kullanılması halinde yüzde 95-99 oranında iyileşme sağlanan hastalığın tedavi süresi ise 6-24 ay arasında değişebilmektedir. Hastayı, ailesini ve çevresini etkilemesinin yanı sıra uzun tedavi sürecinin yol açtığı tedavi uyumsuzluğu ve yıkıcı maliyetler sebebiyle biyopsikososyal bir hastalık olarak kabul ediliyor. Tüberküloz ile küresel olarak mücadele edebilmek amacıyla; Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birini “2030 yılına kadar tüberküloz hastalığını sona erdirmek” olarak belirlemiş, DSÖ de Küresel Tüberkülozu Bitirme (End TB) Stratejisi çerçevesinde ‘DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı 2023-2030’u uygulamaya koymuştur. Eylem planı ile ülkemizin de içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 2015 yılı verilerine göre, tüberküloz sıklığının yüzde 80, tüberküloz ölümlerinin ise yüzde 90 oranında azaltılması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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