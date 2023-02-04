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Vatandaşlar bilgilendirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla vatandaşlar bilgilendirdi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Vatandaşlar bilgilendirildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Personelleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelleri Uzm. Dr. Damla Sebhan Bozbay, Dr. Adaleti Kübra Erkılıç, Ebe Özlem Keleş tarafından Yozgat’ta nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi ve Sarraflar Çarşısı'ndaki vatandaşlara, esnaflara ve çalışanlara yönelik kanser farkındalık çalışmaları düzenlendi. 
Etkinlikte, katılımcılara sık görülen kanserler, kanserden korunma yöntemleri ve kanser taramaları hakkında bilgiler verilerek taramaları yapılmak üzere KETEM'e davet edildi. »Haber Merkezi

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Vatandaşlar Bilgilendirildi
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