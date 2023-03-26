Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müdürlüğü Eğitim Salonunda Uzman Dr. Hanife Ece Erik, tarafından personel eğitim verildi.

Yetkililer tarafından eğitim hakkında yapılan açıklamada; “Dünyada ölümlerin yarıdan fazlasına bulaşıcı olmayan hastalıklar neden olurken; bunların yüzde 30 unu kalp damar hastalıkları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri; aşırı tuz tüketimini de kapsayan sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara kullanımı ve alkolün zararlı kullanımıdır. Halkımızın sağlığının korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesinde çok sektörlü bir yaklaşım ile toplumumuzda tuz tüketiminin kademeli olarak önerilen seviyelere düşürülmesi için 2011 yılında oluşturulan ulusal program uygulanmaktadır. Bu kapsamda; Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda Uzm. Dr. Hanife Ece Erik tarafından personellerimize tuz tüketimi hakkında eğitim verildi.” denildi. »Haber Merkezi