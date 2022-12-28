Toplantı yapıldı

Üç ayda bir düzenli olarak yapılan Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Yozgat Merkez ve ilçe hastanelerindeki yoğun bakım sorumlu hekimleri katıldı. Toplantıda yoğun bakımlarla ilgili sorunlar görüşüldü.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üç ayda bir düzenli olarak yapılan Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan’ın sunumuyla toplantı salonumuzda yapıldı. Yozgat Merkez ve ilçe hastanelerimizdeki yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşüldü, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.” »Haber Merkezi