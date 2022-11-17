Uz. Dr. Saygılı açıklamasında; “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin ve anormal akciğer gelişimini de içeren faktörlerinin neden olduğu, solunumsal şikayetler ile giden, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH, en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklardan sonra üçüncü sıradadır. Küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde sigara içimi ve yaşlanma en önemli risk faktörü iken, düşük ve orta gelirli ülkelerde olumsuz bebeklik ortamı, verem dahil solunumsal enfeksiyonlar, biyomas yakıtlara ikincil ev içi hava kirliliğine ek olarak giderek artan dış ortam hava kirliliği, hızla büyüyen kentlerde trafikle ilişkili kirlilik ve tütün dumanına maruziyet belirleyici öneme sahip görünmektedir. Bu hastalıkta en yaygın görülen semptomlar nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. KOAH genellikle orta-ileri yaş grubunda ortaya çıkar ve yavaş bir ilerleme gösterir. Genellikle kış aylarında semptomlarda artış ile kendini gösteren hastalık alevlenmeleri hastaların sağlığını oldukça olumsuz etkiler. KOAH’a özgü risk faktörlerine maruziyet öyküsü olan ve şikayetleri olan bir kişide KOAH varlığından kuşkulanılmalıdır. Tanı için spirometri adı verilen nefes testi gereklidir. Spirometri ile kalıcı hava akımı kısıtlaması varlığını doğrulanır. KOAH hastalığının temel tedavisi; sigaranın bırakılması, tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmamak ve düzenli ilaç tedavisidir. Sigara bırakıldığı zaman hava yollarında ve akciğerdeki hava keseciklerindeki bozulmaların şiddeti de yavaşlamaktadır. KOAH’ta ana tedavi var olan veya daralmış olan hava yollarını açan ilaçlardır. Ayrıca balgam sökücü bir takım ilaçlar, enfeksiyon oluşursa antibiyotikler tedavi kapsamında verilmektedir. Hastalık sinsi ilerlediği için ve sigara bağımlıları öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri önemsemediklerinden hastalık teşhisi konulduğunda, hastalar akciğer kapasitelerinin önemli kısmını kaybetmiş olmaktadır. Bu sebeple, semptomları ve/veya risk faktörleri olan kişilerde basit bir test olan spirometri ölçümünü öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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