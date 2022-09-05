Tecrübeler paylaşıldı

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Trabzon Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Kara, Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Osman Yoloğlu, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Özdemir ve beraberlerindeki heyet Yozgat Şehir Hastanemizi ziyaret etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane yöneticileri ve personeller tarafından yakın ilgiyle karşılanan misafirlere ziyaret sürecinde “HIMSS 7” ve “Şehir Hastanesi İşleyişi” ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Başhekim Kozan, “Hastanemizi gezen konuklarımız ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Biz de Yozgat Şehir Hastanesi olarak nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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