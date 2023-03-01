Tazminat alabilecekler

Sağlık-Sen, toplu sözleşme kazanımı olan sosyal hizmet tazminatına kısıtlayıcı hükümler getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan genel yazıya karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandığını belirten Eroğlu, genel yazının kısıtlayıcı maddelerine itiraz eden Sağlık Sen'in kazandığı davayla, 4/B sözleşmeli personel de kadrolu personel gibi sosyal hizmet tazminatından yararlanabilecek dedi.

ANAYASAL İLKELERE AYKIRI

Eroğlu, “Sağlık-Sen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın sosyal hizmet tazminatının nasıl uygulanacağı ile ilgili yayınladığı “İlave Ek Ödeme” konulu genel yazısının kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle bazı maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 12. Dairesi’nde görülen davada, genel yazının 3. maddesinin “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelden yararlanmayan sözleşmeli personel (4/B), geçici personel (4/C), sürekli işçiler (4/D), ek ders ücreti karşılığı görevlendirilenler ile kadro karşılığı sözleşmeli personelin de mezkûr maddedeki öngörülen ödemedeki ilaveden faydalanamayacağı değerlendirilmektedir” hükmüne itiraz eden Sağlık-Sen, ilgili maddenin anayasal ilkeler ve yerleşik yargı kararlarına da aykırı olduğunu ileri sürerek maddenin iptalini istedi.” diye konuştu.

“6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME’DE SINIR GETİRİLMEDİ”

Eroğlu, “Sağlık- Sen, aynı yazının 1. Maddesinde yer alan “Sosyal Hizmet Merkezlerinde şiddetle mücadele irtibat noktasında İl Müdürlüğünce görevlendirilen ve fiilen bu görevi ifa eden 2 personelle sınırlı kalmak üzere, bu personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre halihazırda yararlanmakta olduğu ek ödeme oranına 20 puan ilave edilebileceği” hükmüne de itiraz etti. 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin 3. Bölümünün 36. Maddesinde, sosyal hizmet merkezlerinde şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personelin ek ödeme oranına 20 puan ilave edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı. Sözleşmede ilave puan artışından yararlanacak personele ilişkin herhangi bir sayı ya da unvan sınırı getirilmediği kaydedilerek, genel yazının 1. Maddesi’nin de iptal edilmesi istendi” ifadelerini kullandı.

İTİRAZLAR HAKLI BULUNDU

Sağlık-Sen’in itirazlarını haklı bulan Danıştay, sözleşmeli personelin ek ödeme kapsamı dışında tutulmasında üst hukuk normlarına ve mevzuata uygunluk bulunmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini ifade eden Erolğu, “ Ayrıca, şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen bu görevi ifa eden 2 personelle sınırlı kalmak üzere ek ödeme oranına 20 puan ilave edileceğine dair düzenlemenin de üst hukuk normlarına ve mevzuata uygunluk bulunmadığına karar veren Danıştay, bu maddenin de yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.” dedi. »Haber Merkezi