Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37

Tatlı çarşamba etkinliği

Yozgat Şehir Hastanesinde düzenli olarak her Çarşamba günü yapılan “Tatlı Çarşamba Etkinliği” aralıksız olarak devam ediyor. 

15 Ocak 2023 Pazar 02:56
Tatlı çarşamba etkinliği

Bu hafta Psikiyatri Servisinde tedavi görmekte olan hastalar için her hafta Çarşamba günü “Tatlı Çarşamba Etkinliği” düzenlenerek hastaların duygu ve durum gelişimlerine destek sağlanıyor.
Bu hafta etkinliğe Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, hastalar ve servis çalışanlar katıldı.
Yapılan etkinlikte bir dizi sohbetler edilerek hastalara ikramlarda bulunuldu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tatlı çarşamba Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farkındalık ayı
Farkındalık ayı
Şifa dağıtan başhekim
Şifa dağıtan başhekim
Anlamlı ziyaret
Anlamlı ziyaret
Sağlıklı yürüyüş
Sağlıklı yürüyüş
Kahvaltı düzenlendi
Kahvaltı düzenlendi
Sevkin önüne geçeceğiz
Sevkin önüne geçeceğiz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim