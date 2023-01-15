Bu hafta Psikiyatri Servisinde tedavi görmekte olan hastalar için her hafta Çarşamba günü “Tatlı Çarşamba Etkinliği” düzenlenerek hastaların duygu ve durum gelişimlerine destek sağlanıyor.

Bu hafta etkinliğe Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, hastalar ve servis çalışanlar katıldı.

Yapılan etkinlikte bir dizi sohbetler edilerek hastalara ikramlarda bulunuldu.

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