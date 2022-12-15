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Taramalar devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Aracı Çayıralan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde Kanser Tarama Programı faaliyetine devam ediyor. 

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Taramalar devam ediyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bir ay süreyle mobil kanser tarama aracıyla devam edecek olan kanser tarama ve bilgilendirme faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır.
Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında; 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mammografi çekimi, kadınlarda serviks kanseri tarama programı kapsamında; 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi yapılması gerekmektedir. Kolorektal kanser taramaları; 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması gerekmekte. Kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen "Mobil Kanser Tarama Aracı" ile aktif bir şekilde tarama programı merkez, ilçe ve köylerde faaliyetini yürütmektedir.” denildi. »Haber Merkezi
 

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Taramalar Devam Ediyor
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