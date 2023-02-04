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SMA açıklaması..!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde edildiğini açıkladı. Koca, 'SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz' dedi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
SMA açıklaması..!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl Mayıs ayında başlatılan SMA taraması programına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Evlilik öncesi çiftlerle yeni doğan bebekler için SMA taraması programını başlangıcından bu güne kadar 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yapıldığını aktaran Koca, SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde edildiğini belirtti. Koca, SMA'ya karşı yeni bir dönemde olunduğunu söyledi.
İLK 6 AYLIK SÜREÇTE SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 100
Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleştiğini aktaran Koca, "Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir." dedi.
KOCA'DAN EŞLERE ÇAĞRI
Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünenlere çağrıda bulunan Koca, "Eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele; Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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SMA Açıklaması..
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