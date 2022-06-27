SINIR TANIMAYAN HİZMET

Operasyon sonrası bilgilendirmelerde bulunan Kamacı, ''İnguinal herni (kasık fıtığı) , kasık bölgesinde karın duvarını örten kaslarda yırtılma ve/veya zayıflama sonucu meydana gelen karın içindeki organların karın dışına çıkması durumudur. Erkeklerde kadınlara göre 25 kat daha fazla görülmektedir. Kasık fıtıklarının nedenleri; ailede fıtık öyküsü, düşük doğum ağırlığı (≤ 1500 gr), kronik öksürük, obezite, gerilme (kabızlık, prostat), gebelik, ağır kaldırma, fiziksel zorlanma vb. durumlardır. Kasık fıtığının en sık semptomu kasık bölgesinde şişlik ve ağrıdır. Tek tedavisi ameliyattır. Kasık fıtıklarının cerrahi tedavisi 3 şekilde olmaktadır. Klasik yöntem(açık), laparoskopik (kapalı) ve robotik yöntem kasık fıtıklarının cerrahi tedavi yöntemleridir. Kapalı teknikte, 3 adet yaklaşık 1 cm lik kesiler yapılarak port yardımıyla ameliyat yapılmaktadır. Kapalı yöntem tekrarlamış kasık fıtıklarında ve skrotuma inmemiş kasık fıtıklarında ilk tercih edilen ameliyat tekniğidir. Açık ameliyata göre daha az ağrı olması, erken mobilizasyon sağlanması ve daha az yara problemleri olması kapalı tekniğin önemli avantajlarıdır. Bizde hastamızda bu tekniği kullanarak daha konforlu bir operasyonunu sağladık ve servisimizde takibe aldık. Geçmiş olsun dileklerimle'' dedi.

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