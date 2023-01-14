Şifa dağıtan başhekim

Yozgat ve ilçelerinin yanı sıra sınır komşusu Kırıkkale, Kırşehir, Çorum ve Nevşehir ilinden vatandaşlar hastalıklarına çare bulmak için Yerköy Devlet Hastanesine geliyor.

Hastalarla bire bir ilgilenerek tedavi uygulayan ve süreci takip eden Başhekim Ali Demir’e vatandaşlar büyük teveccüh gösteriyor.

“YAPTIĞIMIZ İŞLEM EKLEM İÇİ ENJEKSİYON”

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, yaptığı açıklamada; vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, yürüme güçlüğü çeken ve eklem ağrıları olan vatandaşların tedavi olmak için kendilerine başvurduğunu söyledi.

40 yaş üstü ve yaşlı hastaların eklemdeki sıvı azalması ve kireçlemeye bağlı oluşan eklem ağrıları için ve çapraz bağlardaki yüzeysel yırtıkların onarılması için PRP denilen kandaki doku faktörlerinden oluşan bir işlem uyguladıklarını vurgulayan Başhekim Demir, “Hastamızın kendi kanından aldığımız kanı çeşitli işlemlerden geçiriyor ve işlemden geçtikten sonra elde ettiğimiz plazmayı enjektörlere çekiyoruz ve hastamızın dizine uyguluyoruz. Uygulama sonrasında hastamızda rahatlama oluyor. Bunun değişik uygulama alanları var. Bunları tenisçi dirseği rahatsızlığı olan hastalarda, saç dökülmelerinde ve ciltte de uygulama alanları var. Kendi kanımızdaki doku faktörlerinde onarıcı hücreler var. Hangi bölgeye uyguluyorsak o bölgeyi onarıyor. Yapılan tedavi süreçleri sonrasında hastalarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu yüzden de hasta yoğunluğumuz daha da artarak devam ediyor.” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 yıldır bu uygulamayı yaptığını ve oldukça olumlu tepkiler aldığını söyleyen Demir, “2022 yılı Ağustos ayında Yerköy Devlet hastanesinde başhekim olarak göreve başladım ve 1,5 yıldır hastalarımıza bu uygulamayı yapıyoruz. İlçemizde daha çok yaşlı nüfus fazla olduğu için bunları dizlere uyguluyoruz. Bunu 3 seans olarak uyguluyoruz. Üçüncü aydan sonra hasta memnuniyeti en üst seviyede oluyor. Yılda 2 kez PRP uygulamalarımız devam ediyor. 6 ayda bir hastalarımız geliyor. Kendi kanlarını alıyoruz. PRP uygulamalarında hiçbir ilaç katmıyoruz. Hastanın kendi kanı olduğu için bu sebeple alerjik reaksiyon durumu da görünmüyor. Sadece ilçemizden değil il merkezden, ilçelerimizden ve Kırşehir’den gelen hastalarımızda bulunmaktadır.” dedi.

“BAZI HASTALARIMIZA UYGULAMIYORUZ”

Kronik rahatsızlığı olanlara bu tedaviyi uygulamadıklarını vurgulayan Demir, “PRP’yi her yaş gurubuna yapabiliyoruz. Ama kanser hastalarına kemoterapi uygulanan hastalara uygulanmıyor. Birde COUMADİN dediğimiz kan sulandırıcı olarak bilinen ilacı kullanan kalp hastalarımıza da uygulamıyoruz. Onun dışında her hastaya uygulayabiliyoruz. 18 aylık süreç boyunca 40 bin hastamıza uyguladık. Yozgat merkez, Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni, çevre illerden Kırşehir, Çiçekdağı, Çorum, Kırıkkale’den gelen hastalarımız var. Hepsine elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışıyoruz. Çalışmayı seviyoruz. Yaşlı hastalarımızın dualarını almak çok önemli. Hastalarımız, çalışanlarımız memnun. O yüzden hiç yorulmadan severek çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.

Yozgat’tan tedaviye giden vatandaşlarda; uygulamadan dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, Hastane Başhekimi Ali Demir’e teşekkür etti.

Yılmaz Arslan isimli vatandaş, Yozgat’tan dizindeki ağrılarının tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesine gittiğini belirterek, “Başhekim Ali Demir’den Allah razı olsun. Sabah gittim oldukça yoğun bir hasta kalabalığı vardı. Randevu sırasının dolu olmasına rağmen beni öğleden sonra aldı. İlk tedaviyi de uyguladı. Sanki kendi ailesinden birisiymişim gibi benimle yakından ilgilendi. Böyle hekimlerimizin hastanelerde görev yapıyor olması bizler adına sevindirici bir durumdur. Benim gibi diğer hastalarda memnuniyetlerini ifade ediyor. Ben bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

“UYGULAMA SONRASINDA ÇOK RAHATLADIM”

Bir başka hasta da benzer ifadeler kullanarak şöyle dedi: “43 yaşındayım. Rahatsızlığım dizlerimde oturup kalkarken aksamalar ve ağrılar oluyordu. Bu iğneyi ikinci kez yaptırıyorum. İlkinde çok memnun kaldım. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İlçemize güzel bir hizmet getirdi. Çok faydasını gördüm. Hocamız da çok yoğun çalışıyor. İğneden sonra ben yürürken aksama durumundaydım ama aksama geçti. Merdiven çıkarken topallama durumu oluyordu, onu da geçirdi. Başhekimimizden Allah razı olsun.” »Haber Merkezi