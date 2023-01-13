Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.970,71
ALTIN
1.145,84
DOLAR
18,80
STERLİN
22,99
EURO
20,41

Sevkin önüne geçeceğiz

Yozgat Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde Hastaneye yeni atanan Onkoloji Uzmanı Uz. Dr. Kerem Oruç ile hastaların tanışması, moral ve motivasyon vermek amacıyla kahvaltı düzenlendi. 

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Sevkin önüne geçeceğiz

Yozgat Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan Tıbbi Onkoloji Hekimi Uz. Dr. Kerem Oruç, servis hemşireleri, servis çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.
Onkoloji servisinde kemoterapi tedavisi alan Erdal Uysal şunları söyledi : “Ben Erdal Uysal, emekliyim, bundan 2 sene evvel kansere yakalandım. Kolon kanseri. Kayseri’de ameliyat oldum. 1 sene Kayseri’de kemoterapi aldım. 1,5 sendir de Yozgat Şehir Hastanesinde kemoterapi tedavisi alıyorum. Ben memnunum Allah razı olsun. Hemşirelerimizden, doktorlarımızdan her şeyden memnunum. Hocamız geldi, dün tanıştık, kanlarımı verdim, iyi bir doktorumuz Allah razı olsun.”
Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Başhekim Kozan “Yeni atanan onkoloji uzmanımız ile birlikte il dışı sevklerin önüne geçip takip ve tedavilerini tamamen bizim hastanemizde yapacağız” diyerek konuşmasında şunları söyledi: “Bugün hastanemizde kemoterapi ünitesinde her zaman baştan beri ilk açılışından beri Şehir Hastanesi'nin önem verdiği Kanser hastalarına bir kahvaltı düzenledik. Bu kanser hastalığında düzenlediğimiz kahvaltıda yeni atanan onkoloji uzmanımızla birlikte Görüşmesi sağlandı hem tanışma oldu, hem de kanser hastalarımızın moral motivasyonunu arttırmak için bir görüşme sağlandı güzel bir ortam oluştu. Bizim için onkoloji uzmanı çok çok önemliydi çünkü Hastanede Onkoloji uzmanı olması kanser hastalarımızın daha güvenli bir tedavi sağlanmasını Kemoterapi ilaçlarını alınmasını Serviste takiplerini yapılmasını sağlıyordu. Ve ilgili İl’de tek onkoloji uzmanıydı bizim Onkoloji hastaları bizde Yozgat genelinde Bir miktar kanser hastamız mevcut ve bir kanser hastalarımızın takip tedavilerinin il dışına gitmelerini engellemek adına çok önemli bir durumdu. Bu atamada da tek onkoloji uzmanımız vardı atamaya çıkan. Onun da Yozgat Şehir Hastanesi'ne çıkması da bizim için büyük bir nimet oldu.  Büyüklerimize de çok teşekkür ederiz bununla ilgili destekler için. Ve bize onkoloji hastalarının açıldığımızdan günden beri sürekli olarak önemsemekteyiz ve onların tedavilerinin bir parçası olduğunu bilmekteyiz morallerinin sürekli onunla ilgili görüşmeler yapıp hastalarımızın moral ve motivasyonu arttırıcı ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız onkoloji uzmanımızla birlikte il dışı sevklerin önüne geçip takip ve tedavilerini tamamen bizim hastanemizde yapacağız inşallah.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sevkin önüne Geçeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltı düzenlendi
Kahvaltı düzenlendi
Erken teşhis hayat kurtarır
Erken teşhis hayat kurtarır
Anne adaylarına eğitim
Anne adaylarına eğitim
ihmal edilmemeli!
ihmal edilmemeli!
“Randevu sorununu birlikte çözebiliriz”
“Randevu sorununu birlikte çözebiliriz”
İmha edildi
İmha edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim