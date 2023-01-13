Sevkin önüne geçeceğiz

Yozgat Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan Tıbbi Onkoloji Hekimi Uz. Dr. Kerem Oruç, servis hemşireleri, servis çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Onkoloji servisinde kemoterapi tedavisi alan Erdal Uysal şunları söyledi : “Ben Erdal Uysal, emekliyim, bundan 2 sene evvel kansere yakalandım. Kolon kanseri. Kayseri’de ameliyat oldum. 1 sene Kayseri’de kemoterapi aldım. 1,5 sendir de Yozgat Şehir Hastanesinde kemoterapi tedavisi alıyorum. Ben memnunum Allah razı olsun. Hemşirelerimizden, doktorlarımızdan her şeyden memnunum. Hocamız geldi, dün tanıştık, kanlarımı verdim, iyi bir doktorumuz Allah razı olsun.”

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Başhekim Kozan “Yeni atanan onkoloji uzmanımız ile birlikte il dışı sevklerin önüne geçip takip ve tedavilerini tamamen bizim hastanemizde yapacağız” diyerek konuşmasında şunları söyledi: “Bugün hastanemizde kemoterapi ünitesinde her zaman baştan beri ilk açılışından beri Şehir Hastanesi'nin önem verdiği Kanser hastalarına bir kahvaltı düzenledik. Bu kanser hastalığında düzenlediğimiz kahvaltıda yeni atanan onkoloji uzmanımızla birlikte Görüşmesi sağlandı hem tanışma oldu, hem de kanser hastalarımızın moral motivasyonunu arttırmak için bir görüşme sağlandı güzel bir ortam oluştu. Bizim için onkoloji uzmanı çok çok önemliydi çünkü Hastanede Onkoloji uzmanı olması kanser hastalarımızın daha güvenli bir tedavi sağlanmasını Kemoterapi ilaçlarını alınmasını Serviste takiplerini yapılmasını sağlıyordu. Ve ilgili İl’de tek onkoloji uzmanıydı bizim Onkoloji hastaları bizde Yozgat genelinde Bir miktar kanser hastamız mevcut ve bir kanser hastalarımızın takip tedavilerinin il dışına gitmelerini engellemek adına çok önemli bir durumdu. Bu atamada da tek onkoloji uzmanımız vardı atamaya çıkan. Onun da Yozgat Şehir Hastanesi'ne çıkması da bizim için büyük bir nimet oldu. Büyüklerimize de çok teşekkür ederiz bununla ilgili destekler için. Ve bize onkoloji hastalarının açıldığımızdan günden beri sürekli olarak önemsemekteyiz ve onların tedavilerinin bir parçası olduğunu bilmekteyiz morallerinin sürekli onunla ilgili görüşmeler yapıp hastalarımızın moral ve motivasyonu arttırıcı ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız onkoloji uzmanımızla birlikte il dışı sevklerin önüne geçip takip ve tedavilerini tamamen bizim hastanemizde yapacağız inşallah.” »Haber Merkezi