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Şehir Hastanesi’ne yeni birim

Yozgat Şehir Hastanesi’nde “Manevi Destek Birimi” açıldı.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:38
Şehir Hastanesi’ne yeni birim

Manevi Destek Birimi hastaların, hasta yakınlarının, hastane personelinin yanında olmak ve manevi ihtiyaçlarını gidermek üzere danışmanlık ve rehberlik yapacağı bildirildi.

“DESTEK OLUNACAK”

Oluşturulan birimin amacı hakkında Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Musibet, hastalık, afet gibi şeylerin arkasında hikmeti buldurmak. Hastalıkta veya hastane ortamında ibadetlerin yerine getirilmesinde rehberlik etmek. Musibet, hastalık, ölüm, kader ve tevekkül gibi konularda inanç desteği sağlamak. Kişilerin musibetler karşısında dinen başa çıkmalarına yardımcı olmak. Hastaların tıbbi tedavi süreçlerinde manevi destek açısından destek olmak. Hayat yolculuğunun iniş çıkışlarında zorlukları birlikte kucaklamak ve dini değerler ışığında danışmalık yapmaktır. Hasta, hasta yakını ve hastane personelinin dini sorularına cevap ve sorunlarına çözüm bulmak. Dengesi bozulan hisleri Nasslar (Ayet-Hadis) ile dengelemektir” denildi.

“MANEVİ DESTEK UZMANI KİMDİR”

Manevi destek uzmanı hakkında da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yaşamda yolunu kaybedene yol arkadaşlığı yapandır. Psikolog, terapist, vaiz, imam değildir. Kişinin başkasına anlatamadığı sorunlarını anlatabileceği çözüm aradığı kişidir. Dini değerler ışığında danışmanlık yaparak moral ve motivasyon desteği sunar. Manevi destek almak ve sorularınıza cevap bulmak için; 4’ncü kat Palyatif Bakım Servisimizde bulunan Manevi Destek Birimimize müracaat edebilir veya 444 20 66'yı arayıp 2308 dâhilîsinden bizlere ulaşabilirsiniz.” Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.03.2023 16:40
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