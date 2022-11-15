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“Salgın halini aldı”

14 Kasım Dünya Diyabet Günü Yozgat Şehir Hastanesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Kasım 2022 Salı 02:11
“Salgın halini aldı”

Etkinlik kapsamında Şehir Hastanesinde poliklinik girişine stant açıldı
Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Hastane İdari Ekibi standı ziyaret etti. Açılan stantta hastaların kan şekerleri ölçülerek diyabetle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.
Etkinlik kapsamında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Abdülkadir Bozbay ve Diyabet Hemşiresi Şehri Arslan tarafından hastane personeline eğitimler verildi.
Yozgat Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Abdülkadir Bozbay diyabetle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Uz. Dr. Bozbay, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Diyabet, vücutta insülin eksikliği veya insülin etkisine karşı gelişmiş olan ‘insülin direnci’ nedeniyle ortaya çıkan, pek çok organı etkileyen şeker yüksekliği (hiperglisemi ) ile karakterize bir metabolizma bozukluğudur. Normalden fazla yemek yeme, çok su içme, ağız kuruluğu ve sık idrara çıkma gibi belirtileri olan diyabet; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklığı giderek artan ve durdurulamayan bir salgın halini almıştır. Ölümlerin de nedeni olan bulaşıcı olmayan hastalıklar sıralamasında ilk dört sıradadır. Son verilere göre, ülkemizdeki erişkin nüfusun ortalama yüzde 42’si diyabetik ya da prediyabetiktir. Tip 1 diyabetli hastaların sadece yüzde 15’inde, Tip 2 diyabetli hastaların ise sadece yüzde 40’ında hastaların şeker profili normal seviyelerde tutulabilmektedir. Oysa sıklığı yüksek olan ve giderek artan, ancak yönetiminde hedeflere ulaşmakta güçlük çektiğimiz diyabet, sağlık alanında yer alan tüm disiplinleri ilgilendiren bir hastalıktır. Bu nedenlerden dolayı Dünya Diyabet Günü diyabete ilgi-dikkat çekmek ve önemini vurgulamak açısından bizlere fırsat olmaktadır. Dünya Diyabetliler Gününüz kutlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi
 

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Salgın Halini Aldı
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