Şahin’den önemli bilgi

Verem ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla 01-07 Ocak tarihleri arasında ‘Verem Haftası’ olarak kutlandığını belirten Dr. Şahin, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduğu bilgisini verdi.

Verem hastalığı oluştuğunda; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi gibi genel yakınmalar görüldüğünü vurgulayan Dr. Şahin, “Bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı gibi akciğer şikâyetleri ortaya çıkar. İki-üç haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisine rağmen klinik yanıt alınamayan öksürükte veremden şüphelenmek gerekir. Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar ücretsiz olarak Verem Savaşı Dispanserlerinden verilmektedir. Ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan verem hastalarına nakdi yardım da verilmektedir. Tedavi en az 6 ay sürer. İlaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü tedaviyi yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Bu stratejiye doğrudan gözetimli tedavi denilir” ifadelerini kullandı.

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