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Şahin uyardı!

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin karbon monoksit gazı zehirlenmesi uyarısında bulundu.

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Şahin uyardı!

Baca gazından kaynaklanan karbon monoksit gazı zehirlenme vakaları için Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaşanacak olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. 
Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda güneybatıdan esen bir rüzgâr olan lodos nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşmakta ve her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere, sızan karbon monoksit gazı ile zehirlendiğine dikkat çekti, karbon monoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olduğunu belirten Dr. Şahin, “Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle, hangi tip soba olursa olsun, soba yanarken aynı odada uyumamalıyız. Yatmadan önce sobayı mutlaka söndürmeliyiz.” dedi.
Dr. Şahin, sobalı evde otururken, yorgunluk, baş ağrısı baş dönmesi, bulanık görme, halsizlik hissi, uyku hali, bulantı, kusma, huzursuzluk gibi belirtiler görüldüğünde, kişinin mutlaka açık havaya çıkarılması, odanın havalandırılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Yardım Servisi’nden yardım talep edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. »Haber Merkezi

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Şahin Uyardı
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