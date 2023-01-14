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Sağlıklı yürüyüş

Yozgat İl sağlık müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Sağlıklı yürüyüş

Sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla Sağlık İl Müdürlüğü önünde başlayıp Yozgat Çamlığı Milliği Parkta yapılan yürüyüş etkinliği Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Uzmanlar ve personeller katıldı.
Birçok hastalığın temelinde hareketsizliğin yattığını vurgulayan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, "Bu nedenle insanlarımızı hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla düzenli olarak yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle de obezitenin tehlikesine dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle ayda en az iki defa düzenli olarak yürüyüş yaparak insanlarımızı yürüyüş konusunda teşvik ediyoruz" dedi. »Haber Merkezi

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