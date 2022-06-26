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Sağlık taramalarına devam

Çekerek Kaymakamlığı, Çekerek Belediyesi, Toplum Sağlığı Merkezi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından yapılan protokol kapsamında Bayındırhüyük köyünde sağlık taraması yapıldı. 

26 Haziran 2022 Pazar 02:10
Sağlık taramalarına devam

İçerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma ünitesi ve acil müdahale ekipmanı bulunan Mobil Sağlık aracı ile Byındırhüyük köyüne giden sağlıkçılar beldede bulunan vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Hastalıkları bulunan, yataklı tedavi görmesi gereken hastaların ilgili bölümlere yönlendirildiği çalışmalar ilçeye bağlı köylerde de devam edecek.
Vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren gezici sağlık tarama aracını ziyaret eden Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşlarla ve görevli personellerle sohbet etti.
»Haber Merkezi

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Sağlık Taramalarına Devam
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