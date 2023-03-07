Sağlık Müdürlüğü, uyardı

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, obezitenin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla arttığı ve 2030 yılına kadar 1 milyar insanın bu hastalıkla yaşayacağı tahmin edildiği belirtildi.

Obezite nedeniyle birçok sağlık sorunu riskinin arttığı vurgulanan açıklamada, bu yılın temasının "Bakış Açımızı Değiştirelim, Obezite Hakkında Konuşalım" olduğu ve insanların obezite hakkındaki yanlış kanıları düzeltmelerine, etkili ve toplu aksiyon almalarına yardımcı olmak için konuşmak ve hikayeleri kullanmayı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, obeziteden korunmanın sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılmasıyla mümkün olduğu ve haftanın en az 5 günü en az 30 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite yapılması gerektiği belirtildi. Günlük beslenmede taze sebze ve meyvelerin, tam tahıl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balık, tavuk ve diğer yağsız etler ile kuru baklagillerin tüketilmesinin sağlıklı seçimler olduğu vurgulandı. İşlenmiş ve hazır besinlerden yağ ve şeker içeriği yüksek olanların tüketiminin sağlıksız seçimler olduğu ifade edildi.

Ayrıca, beslenme ile ilişikli kronik hastalıkların gelişimini önlemek için beden kütle indeksinin 20-24.9 kg/m2 arasında olması, toplam ve doymuş yağ, kolesterol ile şeker alımının azaltılması, günlük tüketilen basit şeker miktarının günlük alınan toplam enerjinin yüzde10’unu geçmeyecek şekilde planlanması, sebze, meyve, tam tahıl, kuru baklagil ve yağlı tohum tüketiminin artırılması, besin çeşitliliğinin artırılması, hazır paketli ürün tüketiminin sınırlandırılması, sıvı tüketiminin artırılması ve her gün en az 5.000 adım yürüyüş yapılması gerektiği belirtildi.

Küçük yaşlardan itibaren vücut ağırlığını, kan lipit profilini, kan basıncını, kan şekeri düzeyini ve kemik sağlığını olumlu yönde etkileyecek sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılması gerektiği vurgulandı. »Haber Merkezi