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Sağlık Müdürlüğü, uyardı!

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, tüberküloz hava yolu ile bulaşan, akciğerler başta olmak üzere tüm doku ve organları (kemik, deri, göz gibi) tutabilen, tedavisi çoklu ilaçlarla yapılabilen ve tedavi süresi 6-24 ay arasında değişen bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Sağlık Müdürlüğü, uyardı!

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturan tüberküloz hastalığına dikkat çekildi. Hastalığın hava yoluyla bulaşan ve akciğerler başta olmak üzere tüm doku ve organları tutabilen bir enfeksiyon olduğu belirtildi.
Tüberküloz'un neden olduğu belirtilerin arasında öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş ve kilo kaybı gibi semptomlar yer aldığına işaret edilen açıklamada, hastalığın tedavisi için de çoklu ilaçların kullanılması gerektiği vurgulandı. Tedavi süresinin ise 6-24 ay arasında değiştiği ifade edildi.
Hastalığın erken teşhisinin önemine dikkat çekilen açıklamada, kişilerin risk faktörlerini bilerek korunma yöntemleri geliştirmeleri gerektiği belirtildi. Risk faktörleri arasında, zayıf bağışıklık sistemi, HIV enfeksiyonu, kötü beslenme, aşırı alkol tüketimi, sigara içme, yaşlılık ve genetik yatkınlık gibi faktörler yer alıyor.
Aynı zamanda açıklamada, tüberküloz hastalığının önlenmesi için hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmaması, enfekte kişilerle yakın temasın önlenmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapılması gibi önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.
Tüberküloz hastalığının erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinin önemine vurgu yapılarak, toplum sağlığı açısından herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiği belirtildi.
TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ?
Tüberküloz hastalığı, insan vücudunda en sık akciğerlerde görülen bir bakteriyel enfeksiyon türüdür. Tüberküloz mikrobu olan Mycobacterium tuberculosis, hava yoluyla bulaşır ve solunum yoluyla alınarak akciğerlere yerleşir. Ancak bu enfeksiyon diğer organlara da yayılabilir ve kemik, beyin, böbrek, deri, kalp, karaciğer gibi farklı organları etkileyebilir.
Tüberküloz hastalığının belirtileri, özellikle akciğerlerde yoğunlaşan enfeksiyon nedeniyle öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar, hastalığın ciddiyetine ve enfeksiyonun ilerlemiş olup olmadığına göre değişebilir. Tüberküloz hastalığında erken teşhis önemlidir, çünkü tedavi edilmemesi durumunda hastalık ilerleyerek hayati organların hasar görmesine neden olabilir.
Tüberküloz hastalığının tedavisi çoklu ilaçlar kullanılarak yapılır. Hastanın bağışıklık sistemi, enfeksiyonun yaygınlığı, yaşı, diğer tıbbi rahatsızlıkları, ilaçlara karşı hassasiyeti gibi faktörlere bağlı olarak, tedavi süresi 6-24 ay arasında değişebilir. Tedavinin amacı, enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırmak ve hastalığın tekrarlamasını önlemektir.
Tüberküloz hastalığından korunmak için, öncelikle hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Öksürük ya da hapşırık gibi durumlarda ağız ve burun mutlaka kapatılmalıdır. Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, kalabalık ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmamalıdır. Ayrıca sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yaparak bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.
Tüberküloz hastalığı ciddi bir enfeksiyon türüdür ve erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi hayati önem taşır. Kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için bireylerin hijyen kurallarına uymaları ve risk faktörlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. »Haber Merkezi

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Sağlık MüdürlüğüUyardı
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