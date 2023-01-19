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Sağlık çalışanları oylamaya katıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ve yoğun bakım hemşireleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Sağlık çalışanları oylamaya katıldı

Kozan ve hemşireler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğraflarını seçen Kozan, çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" karesine oy kullandı.
Hastane yoğun bakım hemşireleri de sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda da Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karelerine oy verdi.
Başhekim Kozan, AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda hayata dair çok güzel kareler bulunduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. »AA

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Sağlık çalışanları Oylamaya Katıldı
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