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Rekor kırdı

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesinde kurulduğu günden bugüne günlük muayene rekoru kırıldı. 

18 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Rekor kırdı

Yozgat Şehir Hastanesine kurulduğu günden bugünü polikliniklerdeki hasta muayenesinde en yüksek hasta kabulü gerçekleştirildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre hastane polikliniklerine başvuran hasta sayısı 4614 oldu. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan Aktif çalışan 100 polikliniğimize tedavi için başvuru yapan hasta sayısı 4614 olmuştur diyerek konuşmasına şöyle devam etti.  “Hastanemizde şuan için aktif olarak 100 polikliniğimizde 160 uzman ve pratisyen hekimimiz çalışmalarına devam etmektedir. Hastanemize 2023 yılının ilk günlerinden bugüne hasta müracaatlarında yükselme gözlemlenmiştir.  Bunun en büyük nedeni. Hekim sayımızın artması ve MHRS randevularına gelemeyenlerin randevularını iptal etmesidir. Bilinçli hastalarımızın randevularını iptal ettirmesiyle birlikte muayene sırası bulamayanlara tedavi olma şansı oluşmuştur.  Hastanemizin kuruluşundan bugüne en çok günlük muayene yapılan günü geride bıraktık. 2023’ün ilk günlerinden bu yana günlük müracaat sayısı 4000 rakamının altına düşmüyordu. Nihayetinde de bu rakamı görmüş olduk. Hastanemiz kapasite olarak daha da yüksek hasta kabulü sağlayabilecek kabiliyettedir. Yozgat şehir hastanesi olarak tüm hastalarımıza en iyi ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yozgat Şehir Hastanesinde randevular 182 MHRS üzerinden ve ayaktan hasta kabul edilmeye devam ediyor.” »Haber Merkezi

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Rekor Kırdı
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