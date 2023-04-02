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Ramazan bir fırsat olabilir

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Ramazan’ın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini aktardı.

02 Nisan 2023 Pazar 02:00
Ramazan bir fırsat olabilir

 Sigara, elektronik sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu vurgulayan Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk tarafından Ramazan’ın bir fırsat olabileceğini söylendi.

Başkan Alp Sinan Ertürk tarafından yapılan açıklamada, "İftarı sigarayla açmak oldukça zararlıdır. Sigarayla iftar yapıldığında midedeki asit salgısı ciddi bir şekilde artarak mide rahatsızlıklarına neden olur. Dumanla birlikte akciğerler de bundan çok olumsuz etkileniyor" ifadelerine yer verildi.

Ramazan ayının sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Alp Sinan Ertürk tarafından şu açıklamalar yapıldı; "Ramazanda sigara tiryakileri günün uzunca bir süresini sigarasız geçiriyor. Nikotin bağımlılığı, psikolojik bağımlılık gibi sigaranın çeşitli bağımlılık türleri var. Sigara tüketen insanları en çok psikolojik bağımlılık etkiliyor. Ramazanda tiryakiler oruç tutarak sigaradan kurtulmuş oluyor. Özellikle bırakmak isteyenler için nikotin bağımlılığı da ciddi bir sorun. Sigarayı bırakmak için bir niyet varsa ramazan ayı onlar için bir fırsat olabilir."

"KARARLILIKLA OLUNMALI"

Başkan Ertürk, sigarayı bırakmak isteyenlerin kesin bir kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Tiryakilerin tüm gün "iftar olsun" diye beklediğini, sigarayı aklından çıkaramadığını anlatan Başkan Ertürk, "Ramazanda sigarayı bırakma niyetindeyseler kararlı olmak, zaman belirlemek çok önemlidir. 'Ramazanda sigarayı bırakacağım' gibi zaman belirleme, bırakmayı kolaylaştıran yardımcı bir yöntemdir. 'Ramazanla birlikte sigarayı bırakacağım' diye bir motivasyon varsa nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmak için nikotin bantları kullanılabilir. Tütün ürünlerini bırakmakta kararlılık, tarih belirleme, başarıyı artıran faktörlerdir. 'Ramazanda sigarayı bırakacağım' dendiğinde ekstra motivasyona neden olur. Burada yardıma ihtiyaç duyanlar için zaten devlet hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var. Sağlık Bakanlığınca ilaç desteği, nikotin bandı desteği de yapılıyor. Oralardan da destek alınarak ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir" denildi. Melike Aslı Arslan

Son Güncelleme: 01.04.2023 16:03
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