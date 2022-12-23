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“Paramedik günü kutlu olsun”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 22 Aralık Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

23 Aralık 2022 Cuma 02:45
“Paramedik günü kutlu olsun”

Acil Tıp Teknikeri olarak bilinen Paramediklerin sağlık sisteminin en önemli çalışanlarından olduğuna vurgu yapan Necip Taşkın, saha da özverili bir şekilde çalışan Paramediklerin daha iyi şartlar altında görevlerini yapabilmeleri için moral ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu ve ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. 
“AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR”
Sağlık hizmetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde verilebilmesi için canla başla çalışan Paramediklerin mesleki, sosyal ve ekonomik sıkıntılarına rağmen gece gündüz 24 saat özverili bir şekilde görevlerini yaptıklarına dikkat çeken Taşkın, “Paramediklerin görev yaptığı istasyonların fiziki şartlarının günün koşullarına göre düzenlenmesini, yemek ve dinlenme gibi sosyal imkânların sunulması ve iyileştirilmesi; ambulansların korunması, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, tıbbi malzemelerin dışarıdan gelecek etkilere karşı korunması vesaire gibi olumsuzlukların giderilerek sorumluluk alanı içinde olmayan angarya işlerden kurtarılarak motivasyonlarının sağlanması, bunların yanı sıra ekonomik olarak desteklenmelerini sağlamak amacıyla taban ve teşvik ödemelerinin düzenlenerek aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir.” dedi.
Taşkın açıklamasının devamına şu ifadelere yer verdi: 
“Coğrafi şartlara meydan okuyarak yaz kış, gece gündüz demeden özverili bir şekilde görev yapan Paramedikler, ambulans kurşunlanması, asılsız ihbarlarla yıpratılmalarının yanı sıra kimi zaman hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyor, kimi zaman ülkemizin ağır trafik koşulları içerisinde görev yapmaya çalışırken ölümlü, yaralanmalı veya sakatlanmalı kaza riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Acil sağlık hizmetlerine müdahalede önemli rol üstlenen Paramediklerin önemi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Sağlık hizmetlerinde yetişmiş ve nitelikli insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Bu alandaki boşluğu hiç şüphesiz Paramedikler doldurmaktadır.
Sahada çok zor koşullarda görev yapmaya çalışan, hastaların can güvenliğinin yanı sıra, en kısa sürede sağlık teşkilatlarına yetiştirebilmek için ekip halinde var gücüyle çalışan Paramediklerin, çalışma koşullarının, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temenni ediyorum. Bütün Paramediklere sağlık, huzur ve başarılar dileyerek Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Günü’nü kutluyorum.” »Haber Merkezi

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Paramedik Günü Kutlu Olsun
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