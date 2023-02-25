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Öz Sağlık-iş’ten üyelerine yardım

Öz Sağlık-İş depremden etkilenen üyelerine yardım yapacak.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Öz Sağlık-iş’ten üyelerine yardım

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası depremden etkilenen üyelerine toplamda 70 Milyon lira yardımda bulunacak.
Konuyla ilgili bir açıklamaya yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, “Asrın felaketi olarak adlandırılan ve merkezi Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen üyelerimize yönelik Sendikamız nakdi yardımlara başladı. Nakdi yardımlar, afet bölgesi ilan edilen 11 ilde bulunan sendikamız üyelerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.” dedi. »Haber Merkezi

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Öz Sağlıkişten üyelerine Yardım
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