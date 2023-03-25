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Örnek uygulama

Boğazlıyan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gece de hizmet verecek.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Örnek uygulama

Boğazlıyan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ramazan dolayısıyla gece de hizmet vermeye karar verdi. Merkez, hastalara gündüz verilen hizmetin yanı sıra Ramazan boyunca akşam 20.00-24.00 saatleri arasında randevu gerektirmeden hizmet verecek. 
Bu sayede diş tedavisine ihtiyaç duyan vatandaşların daha rahat bir Ramazan geçirmelerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Halka hizmetin ön planda tutulduğu bu uygulama ile hafta içi her gün gece "Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği" hizmeti sunulacak. Gündüz merkeze başvuran hastaların, oruç tutmaları nedeniyle akşam saatlerinde randevusuz şekilde sağlık hizmeti alabilecekleri belirtildi. Uygulama 27 Mart 2023 Pazartesi günü başlayacak. »Haber Merkezi

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Örnek Uygulama
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