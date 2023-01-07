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Yozgat
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Ölüm nedenleri açıklandı

Yozgat il genelinde ölüm nedenleri arasında yüzde 40,0 dolaşım sistemi hastalıkları dikkat çekti. Bunu yüzde 15,4 ile solunum sistemi ve 14,6 ile tümör hastalıkları izledi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Ölüm nedenleri açıklandı

TÜİK Aralık ayı sağlık sistemi verilerini açıkladı.
Buna göre Yozgat il genelinde geçtiğimiz Aralık ayında da ölüm nedenleri arasında yüzde 40,0 dolaşım sistemi ilk sırada yer alırken, sağlık başına düşen kişi sayısı hekim 579, hemşire ise 327 oldu. Türkiye geneli ise kişi başına düşen hekim sayısı 488, hemşire de 368 olarak kayıtlara geçti.
Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu TR72 bölgesi 2022 yılı Aralık ayı istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden derlenen bilgilere göre, 2022 yılı Aralık ayı verilerine göre, Yozgat il genelinde ölüm nedenleri istatistikleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 40,0 ile birinci sırada yer alırken,  bunu 15,4 ile solunum sistemi hastalıkları ve yüzde 14,6 ile tümör hastalıkları izledi.
Ayrıca; yüzde 13,6 ile diğer, yüzde 3,4 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 2,9 ile dışsal yaralanma ve zehirlenmeler, yüzde 2,8 ile endokrin hastalıkları ve yüzde 0,1 ile de bilinmeyen olarak açıklandı.
Bu verilere göre, ölüm nedenleri arasında yüzde 40,0 dolaşım sistemi hastalıkları dikkat çekerden bunu yüzde 15,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HEKİM SAYISI”
Sağlık kurumlarında kişi başına düşen hekim sayısı ülke genelinde 488 Yozgat’ta ise 579 olurken, hemşire ise ülke genelinde 368, Yozgat’ta 327 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık kuruluşlarına düşen kişi başı yatak sayısı ise ülke genelinde 333, Yozgat’ta ise 332 oldu.
SAĞLIK HARCAMALARI
Öte yandan Yozgat’ın da bulunduğu TR72 bölgesinde sağlık harcamalarına ülke genelinde yüzde 2,2. TR72 bölgesinde ise yüzde 1,8 olarak açıklandı.
ALKOL VE SİGARA KULLANIMI
Ayrıca alkollü içecek, sigara ve tütün kullanımı ülke genelinde yüzde 4,3, TR72 bölgesinde 4,5. Gıda ve alkolsüz ürünler de TR72’de 22,8 ülke genelinde ise 20,8 olarak kayıtlara geçti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:57
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